البنك المركزي الأردني يعلن بيع قطع أراضي مقام عليها منشآت في العاصمة.. وهذه الشروط المطلوبة

وطنا اليوم: يعلن البنك المركزي الأردني عن نيته بيع قطع أراضي في العاصمة عمان، وتحمل قطعة الأرض الأولى رقم 3137، الموجودة في قرية “ماركا” وتبلغ مساحتها 659 متر مربع، وتوجد بها غرفة قديمة من الدكة الإسمنتية وتبلغ القيمة التخمينية بالدينار 226038.75.

كما أعلن البنك عن قطعة أرض أخرى تحمل رقم 298 القائمة في قرية عمان، طريق ناعور الشرقي، بمساحة 50 متر مربع مخزن، و277 متر مربع أرض مشتركة، حيث تكون مساحة المخزن “132/298” المخزن الشمالي من الطابق الثالث عدا سطحه، وتبلغ القيمة التخمينية بالدينار 24309.75.

وطرح البنك المركزي الأردني قطعة أرض تحمل رقم 296، في قرية عمان على طريق ناعور الشرقي، وتبلغ مساحتها 508 متر مربع، وهو عبارة عن بناء بمساحة 300 متر مربع به طابق أرضي يشتمل على 2 مخزن وطابق أول عبارة عن مستودع خزين، وتصل تكلفته التخمينية بالدينار إلى 216625.

وعرض البنك أيضا قطعة أرض تحمل رقم 219 الواقعة في قرية عمان بطريق ناعور الغربي، والتي تبلغ مساحتها 295 متر مربع، وهو عبارة عن طابق تسوية من الدكة الأسمنتية، وطابق أرضي وطابق أول

بمساحة إجمالية 440م، وتصل تكلفته التقديرية بالدنيار 107190.



شروط الدخول في المزايدة: –

1 .على الراغبين بالمزايدة تقديم عروضهم إلى البنك المركزي الأردني / لجنة بيع الأموال غير المنقولة بموعد أقصاه 7/8/2023.

2 .على طالب الشراء تقديم عرض سعر لكل قطعة أرض وعقار مقام عليها بشكل إفرادي) يرغب بشرائها (بمغلف مغلق وموقع عليه وفق الأصول، وعلى أن يرفق بالعرض صورة عن وثيقة إثبات الشخصية للشخص الطبيعي أو صورة عن شهادة التسجيل لدى الجهات المختصة وفق الأصول تبين المفوضين بالتوقيع عن مقدم العرض.

3 .على طالب الشراء تقديم كفالة بنكية أو تأمين نقدي بنسبة 5%من القيمة الإجمالية لعرض السعر المقدم من قبله.

4 .يتحمل المشتري حصته من أجور النشر والطوابع حسب القطع المحالة عليه.