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امانة عمان تكشف حقيقة اغماء عامل وطن اثر ضربة شمس

منذ ساعة واحدة
امانة عمان تكشف حقيقة اغماء عامل وطن اثر ضربة شمس

وطنا اليوم:نفى الناطق الإعلامي لأمانة عمان الكبرى، مساء الأربعاء، صحة الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه إغماء عامل وطن وسقوطه أرضا خلال ساعة العمل إثر ضربة شمس بحسب الفيديو.
وأضاف أن الفيدو المتداول تم تصويره عند الساعة الثانية ظهرا، مبينا أنه تم توقيف عمل كافة عمال الوطن من الساعة 12 ظهرا وحتى 4 عصرا ، بسبب ارتفاع الحرارة نتيجة تأثر المملكة بموجة حارة
وتُشير آخر الخرائط الجوية الناتجة عن المُحاكاة الحاسوبية و التي تقوم باستشعار حركة الكتل الهوائية، بأنه يُتوقع أن يستمر توضّع الكتلة الهوائية الحارة و المُندفعة من صحراء شبه الجزيرة العربية بالقرب من الأردن خلال الأيام القادمة مما يعني أن الأجواء الحارة التي بدأت تشهدها المملكة يوم الأربعاء ستطول نسبياً.


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