5 منشآت فندقية جديدة ستوفر 500 غرفة في البترا

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس المفوضين ورئيس لجنة الإعفاءات والحوافز الاستثمارية في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي سليمان الفرجات، إن السلطة منحت أوامر مباشرة البناء والتصاريح الاستثمارية اللازمة والأرقام الضريبية المميزة لخمس منشآت فندقية جديدة لتتم مباشرة أعمالها في الإنشاء والتشييد العام الحالي.

وأضاف الفرجات أن الفنادق الجديدة ستوفر ما لا يقل عن 500 غرفة فندقية جديدة من مختلف التصنيفات بالإقليم في ضوء الطلب المتزايد على الغرف الفندقية نتيجة لزيادة أعداد الزوار في البترا حيث اختتمت المؤشرات ولنهاية شهر حزيران ما لا يقل عن 700 ألف زائر من مختلف الجنسيات.

وأكد الفرجات على ما قامت به السلطة من مواءمة لإجراءات العمل في الإقليم بما يتماشى مع قانون البيئة الاستثمارية وتشريعاته الناظمة للعمل والصادرة من خلال وزارة الاستثمار، حيث سمح القانون بأن تقوم السلطة بتطبيق الحوافز والمزايا الاستثمارية الممنوحة في المناطق التنموية للمشاريع ضمن منطقة إقليم البترا التنموي السياحي.

وأوضح الفرجات بأن هنالك حزمة من المشاريع الاستثمارية الجديدة قد باشرت أعمالها وفي طور الافتتاح والتشغيل هذا العام مثل مشروع المنطاد الثابت، ومشاريع أخرى في مرحلة التعاقد النهائي لتتم مباشرة أعمالها خلال هذا العام مثل مشروع الواقع الافتراضي ومشروع ميادين المغامرة والتحدي والعبارة الهوائية والقرية البيئية السياحية.

وأشار الفرجات إلى أن السلطة تعمل على تطوير وتحفيز الأعمال بالتشاركية مع القطاع الخاص تنفيذا لخطتها الاستراتيجية المبنية على أهم الأهداف الرئيسية لمحركات النمو الاقتصادي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي للأردن 2022-2023 وهو تحفيز الاستثمارات المحلية و الدولية من خلال إعداد إطار لبيئة جاذبة للاستثمار.

من جانبه قال مدير الاستثمار في السلطة حسن اللواما بأن حجم الاستثمارات الكلي لهذه المشاريع يقارب 80 مليون دينار وحال تطبيق الحوافز والمزايا الاستثمارية لهذه المشاريع ستصل إلى قرابة 13 مليون دينار بحدها الأدنى وعلى مراحل عمر المشروع بالكامل من الإنشاء والتشييد والتجهيز والتشغيل، وتقوم السلطة بمنح الإعفاءات والحوافز الاستثمارية من خلال العمل مع الشركاء ممثلين بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك الأردنية من خلال النافذة الاستثمارية التي توحد الإجراءات بالسلطة.

بلغ عدد زوار مدينة البترا الأثرية خلال النصف الأول من العام الحالي قرابة 700 ألف زائر من مختلف الجنسيات، وهو الرقم الأعلى في تاريخ سياحة البترا، بحسب الإحصائية الرسمية الصادرة عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.

وبلغت نسبة زيادة زوار البترا خلال النصف الأول من هذا العام، قرابة 102% عن الفترة ذاتها من العام الماضي والذي بلغ مجموع زوارها زهاء 345713 زائرا، وما يقارب 29% عن الفترة ذاتها من عام 2019 والذي بلغ مجموع زوارها قرابة 539363 زائرا.

وزار البترا خلال شهر حزيران الماضي، قرابة 87373 زائراً من مختلف الجنسيات، وبنسبة زيادة بلغت 39% عن ذات الشهر من العام الماضي، و28% عن حزيران من عام 2019.