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حكومة الخصاونة تقترض نحو 2 مليار دينار منذ بداية العام

منذ ساعتين
حكومة الخصاونة تقترض نحو 2 مليار دينار منذ بداية العام

وطنا اليوم:كشفت بيانات البنك المركزي الأردني، عن اقتراض الحكومة 2,075 مليار دينار منذ بداية العام الجاري، وحتى الأسبوع الحالي.
ووفق بيانات نشرها البنك المركزي، فقد طرح البنك المركزي 12 إصدارا من السندات منذ بداية العام، أعلاها كان بقيمة 200 مليون دينار، وأقلها 75 مليون دينار.
وباع البنك المركزي الأسبوع الحالي، نيابة عن الحكومة، إصدارين من سندات خزينة لأجل عام بقيمة 300 مليون دولار، وبفائدة وصلت إلى 6.5%.
وفي السياق، ارتفع رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر نيسان الماضي إلى ما نسبته 91.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر نيسان من عام 2023.
وارتفعت الإيرادات المحلية خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2023 لتصل الى ما قيمته 3036.2مليون دينار أي بارتفاع بلغ 298.2 مليون دينار مقارنة لنفس الفترة من العام السابق، وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحـوالي 179.4مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 118.8 مليون دينار.
وعلى صعيد الإنفاق العام، فقد بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية / الموازنة خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2023حوالي 3314.2 مليون دينار مسجلاً بذلك ارتفاعا مقداره 212.6 مليون دينار مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق، وجاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 177.6مليون دينار، وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي34.9مليون دينار


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