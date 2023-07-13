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تدخل جراحي ينقذ حياة سعودي ابتلع مفتاح سيارته

منذ ساعتين
تدخل جراحي ينقذ حياة سعودي ابتلع مفتاح سيارته

وطنا اليوم:أعلنت وزراة الصحة السعودية، إنقاذ حياة مواطن سعودي ابتلع مفتاح سيارته بالخطأ، كان عالقا بالجهاز التنفسي للمريض الأربعيني، وكاد أن يودي بحياته.
وذكرت الصحة السعودية، في بيان ، أن الفريق الطبي المختص بمدينة القنفذة،غرب السعودية، استغرق نحو 15 دقيقة لاستخراج المفتاح عن طريق المنظار.
وأشارت إلى أن المريض الأربعيني وصل إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من انسداد بمجرى التنفس، حيث اتضح بعد إجراء الفحص السريري والأشعة وجود مفتاح سيارة عالق في القصبة الهوائية.
وأفادت بأن المريض اعترف للأطباء بأنه كان يلهو بالمفتاح في فمه وابتلعه عن طريق الخطأ، مما تسبب له في حالة اختناق جزئي، تطلبت التدخل الجراحي عن طريق المنظار لاستخراج الجسم المعدني العالق


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