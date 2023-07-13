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وزير الدفاع البريطاني: الغرب ليس “متجر أمازون أسلحة” لأوكرانيا

منذ ساعة واحدة
وزير الدفاع البريطاني: الغرب ليس “متجر أمازون أسلحة” لأوكرانيا

 

أثار وزير الدفاع البريطاني بن والاس الجدل الأربعاء، عندما بدرت منه ملاحظة لا تتوافق مع العلاقة المتناغمة بين كييف ولندن، وذلك حين طالب أوكرانيا بإظهار المزيد من الامتنان لحلفائها، مشيرا إلى أن بلاده ليست “متجر أمازون” لإمدادات الاسلحة.

وسارع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى استبعاد أي إيحاء بأن لندن منزعجة من الضغوط الشديدة التي مارسها الرئيس فولوديمير زيلينسكي خلال قمة حلف شمال الأطلسي في فيلينيوس للحصول على مزيد من الأسلحة.

كما أن زيلينسكي نفسه نفى وجود أي توتر في العلاقة بين الحليفين.

ولكن على خلفية الإحباط الأوكراني من عدم وضع قمة حلف شمال الأطلسي أي جدول زمني واضح لأوكرانيا للانضمام إلى الحلف، نجم عن تعليقات والاس العديد من العناوين المحرجة التي تشير إلى وجود خلافات.

وقال والاس لوسائل الإعلام البريطانية على هامش قمة الأطلسي في فيلنيوس “هناك كلمة تحذيرية خفيفة هي، سواء أحببنا ذلك أم لا، أن الناس تريد أن ترى الامتنان”.

وأضاف “في بعض الأحيان أنت تحاول حض بلدان للتخلي عن مخزونها الخاص. ونعم، أنها حرب نبيلة، ونعم، نرى أنكم تخوضونها ليس فقط لأنفسكم ولكن أيضا لحرياتنا”.

 


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