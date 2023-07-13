هذه مدة الموجة الحارة التي تشهدها المملكة

وطنا اليوم – قال موقع طقس العرب المختص باخبار الطقس، إن آخر الخرائط الجوية الناتجة عن المُحاكاة الحاسوبية والتي تقوم باستشعار حركة الكتل الهوائية، تشير إلى أنه يُتوقع أن يستمر توضّع الكتلة الهوائية الحارة والمُندفعة من صحراء شبه الجزيرة العربية بالقرب من المملكة الأردنية خلال الأيام القادمة مما يعني أن الأجواء الحارة التي بدأت تشهدها المملكة يوم الأربعاء ستطول نسبياً. وأضاف الموقع، “يُتوقع أن تتعمق الكتلة الهوائية الحارة المُسببة لموجة الحر على المملكة يوم الخميس، حيث يطرأ المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة و تُصبح أعلى من مُعدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5-7 درجات مئوية، و تزداد وطأة الحر و يكون الطقس حاراً و جافاً بوجه عام في مُعظم مناطق المملكة حيث تكون درجات الحرارة في نهاية الثلاثينيات مئوية في العاصمة و أغلب المُدن الأردنية، بينما يتوقع أن يكون هُناك تأثير شديد للكتلة الحارة على مناطق الأغوار و البحر الميت والعقبة لتبلغ درجات الحرارة مُنتصف الأربعينيات مئوية في تلك المناطق”. ونتيجة وقوع الكتلة الهوائية الحارة على أطراف المملكة – بحسب طقس العرب – يعني ذلك أن درجات الحرارة لن ترتفع إلى مُستويات قياسية بل ستتراوح العظمى حول 35-36 درجة مئوية في جبال العاصمة العالية، بينما تكون في نهاية الثلاثينيات مئوية شرقي العاصمة و حول مُنتصف الأربعينيات مئوية في مناطق الأغوار و العقبة. كما و يؤدي ذات الأمر و هو وقوع الكتلة الحارة على أطراف المملكة إلى نشاط للرياح الشمالية الغربية على فترات مع ساعات المساء مؤدية إلى إثارة للأتربة و الغبار في بعض المناطق لاسيما الصحراوية. أما خلال ساعات الليل، فتكون الأجواء أكثر حرارة مما هو مُعتاد عليه نسبةً لساعات الليل، و لكن تميل الأجواء للاعتدال قليلاً مع مُرور ساعات الليل فوق المُرتفعات الجبلية الغربية لاسيما العالية منها، مما يؤدي إلى انكسار الحر بشكل مؤقت.