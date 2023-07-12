الديسي يضخ مليار متر مكعب خلال 10 سنوات

وطنا اليوم:تفقد وزير المياه والري المهندس محمد النجار، الاربعاء يرافقه سفير الجمهورية التركية ايردم اوزان وسفير الجمهورية الفرنسية ألكس لوكوور غرانميزون، بحضور امين عام سلطة المياه بالوكالة م. رامي أبو رواق ورئيس مجلس إدارة جاما للطاقة هاكم اوزمان والرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وشمال افريقيا لشركة فيوليا فيليب بورديكس ورئيس مجلس ادارة جاما تامر تشلشر ومدير عام ديواكو وشركة ديسي عمان للتشغيل والصيانة وعدد من مسؤولي المياه مرافق محطة ضخ الديسي مأدبا في منطقة القسطل احتفالا بوصول المشروع الى مليار متر مكعب خلال ١٠ سنوات .

وأكد الوزير ان هذا المشروع الحيوي من المشاريع الرائدة التي اسهمت بالمحافظة على استقرار التزويد المائي وتأمين الاحتياجات المائية للمواطنين في مختلف المناطق لمواجهة الضغوط المتزايدة من شح الموارد المائية وزيادة عدد السكان نتيجة الهجرات المتتالية و الظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة ، حيث يعد مشروع الديسي من المشاريع الإستراتيجية التي ترفد الموازنة المائية بمئة مليون م 3 /سنوياً من المياه .

وأعرب عن شكره وتقديره للقائمين على المشروع وللشركاء في كل من تركيا وفرنسا والمانحين الذين دعموا انجاز هذا المشروع.

السفير التركي ايردم اوزان قال إن المشروع يعد دلالة على التعاون المثمر بين كل من تركيا وفرنسا والاردن مؤكدا تطلعه الى تعزيز هذه الشراكة على المدى الطويل لتحقيق الأمن المائي في الاردن.

من جهته أعرب السفير الفرنسي ألكس لوكوور غرانميزون سعادته بهذا المشروع خاصة وان التعاون الاردني الفرنسي على مدى ٥٠ عام وصل إلى نحو ٢،٤ مليار دولار في مجالات المياه والطاقة والبيئة وغيرها على شكل قروض ومنح وتمويل لتنفيذ عدة مشاريع ، مؤكدا عزم الوكالة الفرنسية دعم مشروع الناقل الوطني.

ويتكون المشروع من 55 بئر و خطوط ناقلة بقطر لتصل الى محطة المنتزه القومي / عمان وبعدها يعاد الضخ الى عدة مناطق عبر خزانات دابوق وخزانات ابو علندا الذي تتم إدارته وتشغيله وصيانته من قبل شركتي ديواكو وديسي عمان للتشغيل والصيانة