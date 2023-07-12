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كيلو الكيوي بثلاثة دنانير في الأردن

منذ 4 ثواني
كيلو الكيوي بثلاثة دنانير في الأردن

وطنا اليوم:تم رصد وصول كميات كبيرة من الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى الأربعاء، حيث بلغت 2996 طنا، وبلغت كمية الخضار 2099 طنًا، والفواكه 701 طنًا، والورقيات 196 طنًا.
ووفقا لنشرة السوق المركزي وقائمة الأسعار المعلنة تراوحت أسعار الخضار والفواكه المستوردة للكيلو غرام الواحد على النحو التالي: تراوح سعر كل من الكيوي والأفوكادو والرمان والفطر بين 200-300 قرشا، وسعر الأناناس بين 110 و 130 قرشا، وسعر الإجاص بين 120و200 قرشا، وسعر الجزر بين 100 و120، وسعر المنجا بين 100 و200قرشا.
وتراوحت أسعار المنتجات المحلية للكيلوغرام الواحد على النحو التالي: تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و 20 قرشًا، وسعر البصل الناشف 15 و 20 قرشًا، وسعر البطاطا 20 و40 قرشًا، وسعر البندورة 15 و 22 قرشًا، وسعر الجزر 40 و 60 قرشًا، وسعر الخيار 25 و40 قرشًا، وسعر الزهرة 20 و 30 قرشًا، وسعر الليمون 40 و 50 قرشًا، وسعر الموز البلدي 50 و 65 قرشًا.
وتتوفر مجموعة واسعة من المنتجات الطازجة في سوق الجملة المركزي، مما يوفر خيارات متنوعة للمستهلكين ويساهم في تنوع وتوفر المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة.


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