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وفاة و10 إصابات بحادث تصادم حافلة ومركبة في عمان

منذ ساعة واحدة
وفاة و10 إصابات بحادث تصادم حافلة ومركبة في عمان

وطنا اليوم:توفي عشريني وأصيب 10 آخرون، الأربعاء، بحادث تصادم بين حافلة عمومي “باص كوستر” ومركبة في منطقة ماركا الشمالية بالعاصمة عمان.
وقال مصدر أمني، إن الاجهزة الأمنية تواجدت في مكان الحادث، حيث جرى إخلاء الوفاة ونقل المصابين إلى مستشفى الأمير حمزة.
وأضاف أن الحالة الصحية للمصابين وصفت بالمتوسطة.
وعلل المصدر سبب الحادث إلى قطع الحاملة العمومي للإشارة الحمراء


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