تعطل مركبات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والأمن يطلق تحذيرات ونصائح جديدة

وطنا اليوم:أكد رئيس شعبة سير العاصمة العقيد محمد الخنان، أن كوادر إدارة السير المركزية منتشرة في كافة شوارع العاصمة عمان وخاصة المفاصل الرئيسية منها وذلك لتنظيم حركة انسابية السير ورفع المركبات المتعطلة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وقال الخنان إنه تم التعامل الفوري مع بعض الحالات المتعلقة بتعطل مركبات نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، حيث يتم التوجه إلى موقع تعطل المركبات ورفعها على الفور تجنبا لتعطل حركة السير، منوها إلى ضرورة تفقد المركبات قبل قيادتها وتزويدها بالماء.

وفيما يتعلق بانتشار كوادر السير في ظل الأجواء الحارة، بين الخنان أن عملهم كالمعتاد، مشيرا إلى أنه تم توزيع المياه عليهم وتقديم الإرشادات لهم لتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، موضحا انه تم اللجوء لنظام تبديل الكوادر “الشفتات” خاصة من يتعرضون لأشعة الشمس المباشرة.

ووجهت مديرية الأمن العام، الأربعاء، تحذيرات مهمة بالتزامن مع بدء تأثر الأردن بكتلة هوائية حارة.

وقال الملازم أول عبد الله السعودي من مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية: إن “مديرية الأمن العام لديها خطة محكمة للتعامل مع الظروف الجوية والكتلة الهوائية الحارة وإيصال الثقافة الوقائية لكفاة المواطنين”.

وحذر من التعرض لأشعة لشمس الضاربة، داعيا إلى عدم التعرض لها للوقاية من الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.

وأكد على ضرورة شرب كميات كبيرة من السوائل وخاصة الماء وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة، خشية الإصابة بضربات الشمس.

وشدد على ضرورة تفقد المركبات وعدم وضع عطور لأنها تحتوي على مواد قابلة للاشتعال داخل المركبة.

ودعا أصحاب المشرايع الإنشائية بضرورة إعطاء العمال قسط من الراحة خاصة وقت الذروة خشية الإصابة بالإجهاد الحراري.

كما دعا الأهالي إلى ضرورة عدم السماح للأطفال باللعب خارج المنزل، إضافة إلى عدم تحميل المفتايح الكهربائية “الأباريز” أكثر من طاقتها.

وتتأثر المملكة بموجة حارة واندفاع كتلة هوائية جافة مصدرها شبه الجزيرة العربية، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 4-5 درجات مئوية، لتصبح الأجواء حارة في معظم المناطق، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

وبحسب إدارة الأرصاد الجوية تبقى الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً في باقي المناطق، وتكون الرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه