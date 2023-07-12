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تفحم طفلة بحريق منزل في الرمثا

منذ ساعة واحدة
تفحم طفلة بحريق منزل في الرمثا

وطنا اليوم:توفيت طفلة تبلغ من العمر سنتين بحريق منزل ذويها في لواء الرمثا، الأربعاء، وهرعت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للتعامل معه.
وقال مصدر أمني إن كوادر الدفاع المدني التابعة لمديرية شرق إربد تعاملت مع حادث حريق منزل في سهل حوران، أسفر عنه وفاة طفلة بقيت محاصرة.
وأضاف أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق و إخلاء الجثة، مبينا أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق في ملابسات الحادثة


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