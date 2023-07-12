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العثور على جثة شاب في منزل ذويه بجرش

منذ ساعة واحدة
العثور على جثة شاب في منزل ذويه بجرش

وطنا اليوم:عثرت الأجهزة الأمنية، الأربعاء، على جثة شاب يبلغ من العمر 15 عاما في منزل ذويه بعد أن ورد بلاغ غرفة عمليات شرطة جرش، وفق مصدر أمني.
وأضاف المصدر، أن كوادر مديرية شرطة جرش تحركت إلى الموقع ونقلت الجثة إلى الطبيب الشرعي لتشريحها للوقوف على أسباب الوفاة.
وبين المصدر بأن المديرية فتحت تحقيقا للوقوف على تفاصيل الحادثة.


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