هايبر ماركت يتقدم بطلب اشهار اعسار

وطنا اليوم:أكد مراقب عام الشركات، وائل العرموطي، أن أحد المراكز التجارية الكبرى “هايبر ماركت” والتي تنتشر فروعه في عدة محافظات بالمملكة، قد تقدم بطلب اشهار اعسار إلى المحكمة وتمت الموافقة عليه بعد تطابق الشروط مع أحكام القانون.

وأضاف العرموطي أن هناك (١١) شركة أخرى تقدمت بطلبات اعسار وتمت الموافقة عليها، منها شركة تصنيع اسمنت كبرى، وشركات تنشط في مختلف المجالات.

وبيّن العرموطي أن طلب اشهار الاعسار يمكّن الشركة من إعادة تنظيم أمورها وهيكلتها، حيث يتمّ تعيين وكيل اعسار خلال تلك الفترة لمراجعة الديون وتمكين المؤسسة من العودة للعمل أو وقف عملها.

وقال العرموطي إن الشركات تتقدّم عادة بطلب إلى المحكمة المختصة، وهي تقوم بدراسة الطلب وتقرر السير بالاجراءات إذا تطابق الطلب مع أحكام القانون، ويتم تعيين وكيل اعسار ليتولى شؤون الشركة خلال تلك الفترة