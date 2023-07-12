بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

تجار الذهب: البيع بالتسعيرة العالمية كلام مزيف

منذ ساعة واحدة
تجار الذهب: البيع بالتسعيرة العالمية كلام مزيف

وطنا اليوم:أكّدت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، أنها الجهة الوحيدة المخولة بإصدار وإعلان التسعيرة الرسمية للذهب بالمملكة، وحسب ما تنص عليه تعليمات وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وقال رئيس النقابة ربحي علان، إنّ تسعيرة الذهب بالسوق المحلية هي عبارة عن السعر العالمي تضاف إليه رسوم الاستيراد والدمغة وفروقات التكسير بنسب ثابته معروفة لدى أصحاب الاختصاص.
وأضاف “أن أي تسعيرة تصدر عن موقع أو أي محل يدعي بأنها التسعيرة العالمية هو “كلام مزيف” وعار عن الصحة، ويخالف ما تنص عليه التعليمات الرسمية التي خولت النقابة بإصدار التسعيرة اليومية للذهب كجهة وحيدة بالمملكة”.
وأكد علان أن التسعيرة العالمية لا تصل إلا عن طريق بورصات عالمية ومستوردين عالميين تضاف إليها الرسوم المقررة.
يذكر أن عدد محلات بيع الحلي والمجوهرات بعموم المملكة يبلغ 900 محل


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:53

الإحصاءات: نحو 23 طبيباً لكل 10 آلاف أردني

11:26

#عاجل شكاوى من غلاء الكهرباء في الأردن .. وحماية المستهلك تؤكد : رفع غير مبرر

11:22

تفحم طفلة بحريق منزل في الرمثا

11:19

العثور على جثة شاب في منزل ذويه بجرش

11:14

الأردن واليمن يبحثان إطلاق منصة إلكترونية

11:08

هايبر ماركت يتقدم بطلب اشهار اعسار

10:45

3.474 مليار دينار صادرات صناعة عمان في نصف عام

10:43

إنفوغراف | بقيادة مناجم الفوسفات.. أكبر 10 شركات مدرجة ببورصة عمّان

10:25

ضبط المعتدي على محامٍ داخل مكتبه في جبل الحسين

10:11

الميثاق الوطني يستضيف في لقاء ثان على طاولة الحوار أحزاب اردنية للتحاور بالتحديات التي تواجه الاحزاب

10:07

الطاقة: إغلاق 70 منجمًا ومقلعًا ومنح 3 رخص تنقيب

09:59

تطبيق مراقبة إلكترونية على 12 حالة الشهر الماضي

وفيات
وفيات الأربعاء 12-7-2023وفيات الثلاثاء 11-7-2023وفيات الاثنين 10-7-2023وفيات الأحد 9-7-2023شكر على تعازٍ بوفاة والدة الزميل الإعلامي يونس أبو إصليح