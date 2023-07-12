ضبط المعتدي على محامٍ داخل مكتبه في جبل الحسين

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغاً ورد لمديرية شرطة وسط عمان أول أمس بقيام شخص بالدخول إلى مكتب أحد المحامين والاعتداء عليه بالضرب ومغادرة المكان.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه وفور ورود البلاغ بوشرت إجراءات التحقيق وتحديد هوية المعتدي، إذ جرى فجر اليوم إلقاء القبض عليه في منطقة الرصيفة.

وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بالاعتداء على المحامي بواسطة أداة راضة ( بومة ) إثر طلب صديق له ذلك، إثر خلاف مع المحامي وأُلقي القبض على صديقه كذلك، وستتم إحالة القضية للقضاء