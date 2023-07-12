بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

ضبط المعتدي على محامٍ داخل مكتبه في جبل الحسين

منذ ساعة واحدة
ضبط المعتدي على محامٍ داخل مكتبه في جبل الحسين

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغاً ورد لمديرية شرطة وسط عمان أول أمس بقيام شخص بالدخول إلى مكتب أحد المحامين والاعتداء عليه بالضرب ومغادرة المكان.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه وفور ورود البلاغ بوشرت إجراءات التحقيق وتحديد هوية المعتدي، إذ جرى فجر اليوم إلقاء القبض عليه في منطقة الرصيفة.
وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بالاعتداء على المحامي بواسطة أداة راضة ( بومة ) إثر طلب صديق له ذلك، إثر خلاف مع المحامي وأُلقي القبض على صديقه كذلك، وستتم إحالة القضية للقضاء


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:26

#عاجل شكاوى من غلاء الكهرباء في الأردن .. وحماية المستهلك تؤكد : رفع غير مبرر

11:22

تفحم طفلة بحريق منزل في الرمثا

11:19

العثور على جثة شاب في منزل ذويه بجرش

11:14

الأردن واليمن يبحثان إطلاق منصة إلكترونية

11:08

هايبر ماركت يتقدم بطلب اشهار اعسار

10:59

تجار الذهب: البيع بالتسعيرة العالمية كلام مزيف

10:45

3.474 مليار دينار صادرات صناعة عمان في نصف عام

10:43

إنفوغراف | بقيادة مناجم الفوسفات.. أكبر 10 شركات مدرجة ببورصة عمّان

10:11

الميثاق الوطني يستضيف في لقاء ثان على طاولة الحوار أحزاب اردنية للتحاور بالتحديات التي تواجه الاحزاب

10:07

الطاقة: إغلاق 70 منجمًا ومقلعًا ومنح 3 رخص تنقيب

09:59

تطبيق مراقبة إلكترونية على 12 حالة الشهر الماضي

09:55

مشاركة عميد كلية التكنولوجيا الزراعية في عمان الأهلية بمؤتمر الغذاء الذكي

وفيات
وفيات الأربعاء 12-7-2023وفيات الثلاثاء 11-7-2023وفيات الاثنين 10-7-2023وفيات الأحد 9-7-2023شكر على تعازٍ بوفاة والدة الزميل الإعلامي يونس أبو إصليح