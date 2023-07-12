الطاقة: إغلاق 70 منجمًا ومقلعًا ومنح 3 رخص تنقيب

وطنا اليوم:أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، أن مجموع أذونات التصدير التي منحتها الهيئة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 1116 اذنا، ومنحت نحو 71 رخصة مقلع و3 رخص تنقيب.

جاء ذلك خلال الفعالية التشاورية التي نظمتها الهيئة يوم الاثنين الماضي مع متلقي الخدمة والجهات المرخصة في قطاع المصادر الطبيعية، إذ أكد أن الهيئة نفذت من خلال كوادرها المختصة جولات تفتيشية يومية استهدفت خلال النصف الأول من العام الحالي 882 منجما ومقلعا بمختلف مناطق المملكة، نتج عنها إصدار 70 قراراً بالإغلاق لجهات مخالفة لشروط الترخيص وانذار 30 مقلعا مخالفا.

وشدد السعايدة على أن الهيئة ستواصل جولاتها الميدانية وحملاتها المكثفة على كافة الجهات العاملة في القطاع للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط والعمل ضمن الاحداثيات والمناطق المحددة في الرخص الممنوحة والتقيد بشروط الرخص وحقوق التعدين وإعادة تأهيل الموقع لتعظيم الاستفادة من الموارد المعدنية المحلية وزيادة القيمة المضافة لها وضمان المحافظة على صحة وسلامة الإنسان وحماية البيئة.

وكانت الفعالية التشاورية ناقشت إنجازات وتحديات القطاع، واستعراض النسخة المحدثة من هندسة الإجراءات والتوجه نحو أتمتة كافة الخدمات المقدمة من الهيئة بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات وتحسين جودة الخدمة المقدمة وزيادة رضى متلقي الخدمة.

وأكد السعايدة على أهمية تعزيز قنوات التواصل المباشر وبناء علاقات مستدامة وتعاون مشترك بين الهيئة ومتلقي الخدمة في قطاع المصادر الطبيعية لتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية المحلية واستدامتها بما فيها برامج إعادة التأهيل لمواقع التعدين والحوكمة البيئية والمجتمعية لمختلف المشاريع الاستثمارية في القطاع.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع وطرح الحلول الممكنة للمعالجة والإجابة على استفسارات المشاركين وملاحظاتهم، والتأكيد على أهمية اللقاء في تعزيز نهج التعاون والتشاركية لإيجاد حلول ناجعة وآليات ملائمة لمعالجتها بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بعمل القطاع