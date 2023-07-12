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فيضانات كارثية في ولاية فيرمونت الأمريكية وبايدن يعلن حالة الطوارئ

منذ ساعتين
فيضانات كارثية في ولاية فيرمونت الأمريكية وبايدن يعلن حالة الطوارئ

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء حالة الطوارئ في ولاية فيرمونت الواقعة في شمال شرق الولايات المتحدة، بعدما تسببت أمطار غزيرة بفيضانات استدعت إنقاذ عشرات السكان بواسطة قوارب.
فيضانات كارثية في ولاية فيرمونت الأمريكية وبايدن يعلن حالة الطوارئالهند.. فيضانات عارمة وانزلاقات أرضية تقتل 15 شخصا شمالي البلاد (فيديو)
وجاءت الخطوة التي تحرّر أموالا لاستخدامها في جهود الإغاثة، بعدما حذر مسؤولون من أن منسوب المياه في سد قريب من عاصمة الولاية مونبليير قارب حده الأقصى وعلى وشك أن يفيض.
وجاء في بيان أصدره الإثنين رئيس المجلس البلدي لمونبليير وليام فريزر “لم يحدث هذا الأمر إطلاقا منذ أن بني السد، لذا لا سوابق على صعيد الأضرار المحتملة”، في إشارة إلى سد رايتسفيل ونهر نورث برانش.
ولم ترد على الفور تقارير بشأن سقوط وفيات أو تسجيل إصابات في الولاية من جراء الأمطار، التي قال مسؤولون إنها تسببت بفيضانات في وسط مونبليير، المدينة البالغ عدد سكانها ثمانية آلاف نسمة.
وبحلول ظهر الثلاثاء كان قد تم إنقاذ أكثر من مئة شخص كانوا محاصرين في سيارات وبيوت في فيرمونت، وفق ما أعلنه مسؤولون.
وتحاول السلطات إجلاء آخرين جوا بواسطة مروحيات، وفق ما أفادت به صحيفة “نيويورك تايمز”.
وشبّه الحاكم فيل سكوت الفيضانات بالعاصفة المدارية أيرين التي أوقعت ستة قتلى في الولاية في العام 2011.


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