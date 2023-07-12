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السير تحذر السائقين من الاعطال بسبب الحرارة

منذ ساعتين
السير تحذر السائقين من الاعطال بسبب الحرارة

وطنا اليوم:حذرت ادارة السير المركزية السائقين من الاعطال الناجمة عن ارتفاع الحرارة المتوقع في الايام القادمة ، داعية الى ضرورة التأكد من جاهزية المركبات الفنية.
وقال مندوب عمليات إدارة السير عبر إذاعة الأمن العام الأربعاء، إنه عند تعطل المركبات نتيجة إرتفاع درجة حرارة المحرك أو أي جزء رئيسي يجب تجنب اصطفاف السائقين في داخل حرم الشارع او أعلى الجسور أو داخل الأنفاق تفاديا لوقوع الحوادث المرورية، مشيرا الى انه في حال تعطلت المركبة فيجب على السائق قدر الإمكان اتخاذ أقصى المسرب بإتجاه اليمين.
ودعا السائقين الى الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 في حال دعت الحاجة لذلك


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