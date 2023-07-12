وفاتان بحادث تصادم مروع على طريق المدورة – معان

وطنا اليوم:تعاملت كوادر الدوريات الخارجية خلال الـ24 ساعة الماضية مع حوادث مختلفة على الطرق الخارجية، وفق إذاعة الأمن العام.

وأفادت إدارة الدوريات الخارية بوقوع حادث تصادم بين مركبتين على طريق المدورة – معان بعد محطة الشيدية، ما أدى إلى وفاة شخصين.

وأضافت أنه تم إخلاء الوفيات من قبل الدفاع المدني إلى مستشفى معان الحكومي، مشيرة إلى أن المركبات كانت خارج حرم الشارع العام وتم تحريك دورية للموقع للتعامل مع الحادث.

وبينت أنه تم تعليل سبب الحادث بعدم الإلتزام بقواعد المرور وأولوياته.

وذكرت أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة، مساء الثلاثاء على مثلث المغطس نتج عنه إصابتين تم إسعافهم من قبل الدفاع المدني في نفس الموقع