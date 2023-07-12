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موسكو ترد على بيان الناتو: الحرب العالمية الثالثة تقترب

منذ ساعتين
موسكو ترد على بيان الناتو: الحرب العالمية الثالثة تقترب

وطنا اليوم:رد نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، على إعلان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، بأن القادة قدموا خلال قمّتهم في فيلنيوس خطة دفاعية شاملة لمواجهة موسكو.
وقال ميدفيديف محذرا: “الحرب العالمية الثالثة تقترب”، مشددا على أن كل شيء واضح، وأن العملية العسكرية الخاصة ستستمر لذات الأهداف.
وحذّر ديمتري ميدفيديف من أن زيادة حلف شمال الأطلسي مساعداته العسكرية لأوكرانيا تقرب الحرب العالمية الثالثة.
وأضاف أن المساعدات لأوكرانيا لن تمنع روسيا من تحقيق أهدافها في أوكرانيا.
وجاءت تصريحات روسيا بعد أيام من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية، عن خطة إرسال قنابل عنقودية كجزء من حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا


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