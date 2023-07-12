خبراء يحذرون من شركات تمويل خاصة تستغل حاجة المواطن

وطنا اليوم:حذر خبراء اقتصاد من التعامل مع شركات تمويل ذات فوائد مرتفعة وبنسبة ربوية، بعد شكاوى مواطنين من الوقوع في فخ تلك الشركات.

من جهته قال رئيس جمعية البنوك الأردنية السابق عدلي قندح: إن شركات التمويل خاصة تعمل على تقديم قروض وتسهيلات للشركات والأفراد ضمن إجراءات ميسرة لأن المبالغ صغيرة وأسعار الفائدة حسب حجم القرض.

وبين أن بعض هذه الشركات تكون مرخصة لأن البنك المركزي وضع شركات التمويل تحت مظلته، بينما هناك عدد كبير من الشركات بحاجة إلى تنظيم أكثر، لافتا إلى أنه يفترض أن تكون مرخصة من جهة معينة.

وشدد على ضرورة التأكد قبل التعامل مع تلك الشركات من أنها مرخصة وذات مصداقية.

وأشار إلى أن حاجة الأشخاص للحصول على تمويل تدفعه إلى التعامل مع تلك الشركات، مع عدم معرفتهم ودرايتهم لتلك الشركات بمجرد مشاهدة اعلان على مواقع التواصل الاجتماعي يقبل عليها للاستفادة من التمويل.

بدوره قال الخبير الاقتصادي مفلح عقل: إن أسلوب التمويل يقوم على القدرة بالوفاء بالدين من قبل المقترضين.

وسائل إجحاف

وأضاف أن المواطن يلجأ إلى شركات تمويل فيها الكثير من وسائل الإجحاف، مشيرا إلى أن القانون ينص على أنهى أنه اذا استغل شخص حاجة المواطن يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وبين أن هذه المؤسسات تخرق قانون ومبادئ أخلاقية واجتماعية وتستغل أصحاب الحاجة.

وأوضح أن هناك فائدة ربوية وهي التي تزيد عن المعدل القانوني، وأن أعلى نسبة فائدة مسموح بها في الأردن هي 9 بالمئة، بينما أن هناك العديد من الشركات تتجاوز تلك النسبة.

وشدد على ضرورة أن تحدد الحكومة بشكل طارئ وصارم أن هناك فائدة ربوية يجب أن لا يتجاوزها المقرضون