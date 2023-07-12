استقالة وزير المالية الكويتي بعد اقل من شهر على تشكيل الحكومة والسبب وزارة الاستثمار

وطنا اليوم – اكد وزير المالية الكويتي مناف الهاجري على تقديم استقالته رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، على وقع الحديث عن خلافات داخل الحكومة وتخبط في اتخاذ قرارات طالت الملفات الاقتصادية والمالية. وجاءت الاستقالة بعد أقل من شهر على تشكيل الحكومة بسبب خلافات حول نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار إلى وزير الشؤون الاقتصادية والاستثمار. وتسبب الفصل بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الاقتصادية والاستثمار بحالة من الارتباك وعدم الوضوح لدى عدد من الجهات التابعة، الأمر الذي دعاها لمخاطبة الجهات المعنية لاستيضاح تبعيتها لأي وزارة.