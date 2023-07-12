بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

ليلة سوداء في دمشق … العاصمة السورية وضواحيها تغرق في الظلام

منذ 7 ثواني
ليلة سوداء في دمشق … العاصمة السورية وضواحيها تغرق في الظلام

 

وطنا اليوم –  بحسب ما نشرته صحيفة “الوطن” السورية على قناتها في “تلغرام” فقد أدى “عطل إلى قطع عام للكهرباء عن دمشق وضواحيها”.

وتعاني العديد من المحافظات السورية من أزمة في وصول التيار الكهربائي، بسبب الأعطال والمشاكل التي أصابت الشبكات في البلاد.

وفي وقت سابق، أعلنت إيران استعدادها للمساعدة في حل أزمة الكهرباء في سوريا، من خلال عدة إجراءات، تتصدرها محاولة استعادة القدرات المفقودة على مدار السنوات الماضية.

وقال وزير الطاقة الإيراني، علي أكبر محرابيان، إن بلاده مستعدة لتقديم التمويل والخبرة لاستعادة نحو 5 جيغاواط من طاقة توليد الكهرباء التي أضاعتها الأزمة في سوريا على مدار أكثر من عقد كامل، وفق ما نقل عنه موقع “برس تي في” الناطق بالإنجليزية.

وأوضح محرابيان أن إيران تعد خطا ائتمانيا رئيسيا لتمويل مشروعات إعادة الإعمار، إذ سيكون التركيز في الأغلب على مشروعات الكهرباء في سوريا، بالإضافة إلى محطات التوليد.

وأشار الوزير، خلال لقائه مع وزير الموارد المائية السوري، تمام رعد، على هامش مؤتمر للأمم المتحدة بشأن المياه، في 6 مايو الماضي، إلى أن نحو 6.5 جيغاواط من قدرات توليد الكهرباء في سوريا خارج الخدمة حاليا بسبب استمرار المعارك مع العناصر المسلحة

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:26

مستخدمو Threads يشتكون من استنزافه لبطاريتهم

06:17

تفاصيل القبض على مطلوبي خلية الحسينية الارهابية

06:12

تحذيرات من الحالة الجوية اليوم الاربعاء

06:08

الشاكر: درجات الحرارة تلامس الـ40 وتقترب من 45 في البحر الميت

06:04

“هل يقدم المصريون قرابين للشيطان؟”.. حفل “موت ماسوني” في الأهرامات المصرية

05:31

مع الإعدام أم ضدّه ؟

05:23

تناقضات وحقائق

01:45

الشمالي ونظيرته الأثيوبية يوقعان الأحرف الأولى لتجديد مذكرة التفاهم بين البلدين

01:31

سلطة وادي الأردن زيادة لساعات التزويد المائي لمواجهة الإرتفاع في درجات الحرارة

01:18

مشاركة عربية في مؤتمر الذكاء الإصطناعي

23:10

الأمن العام : المطلوب الأخير بخلية الحسينية الإرهابية يسلم نفسه للامن الوقائي. *** أعضاء الخلية 11 إرهابيا اشتركوا وخططوا لعمليات ارهابية وجميعهم تم التعامل معهم أو أُلقي القبض عليهم..

22:13

مندوبا عن رئيس الوزراء.. وزير الصحة يفتتح ملتقى الصناعات الصيدلانية العربية في الأردن

وفيات
وفيات الثلاثاء 11-7-2023وفيات الاثنين 10-7-2023وفيات الأحد 9-7-2023شكر على تعازٍ بوفاة والدة الزميل الإعلامي يونس أبو إصليحوفيات الجمعة 7/7/2023