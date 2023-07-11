مختصون: أرقام الفقر في الأردن أكثر من المُعلنة

وطنا اليوم:قال رئيس مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة إن نسبة الفقراء في الأردن كبيرة وفي ارتفاع مستمرة.

وأضاف اليوم الثلاثاء، أن أرقام الفقر تزداد في الأردن لأسباب اقتصادية بحتة.

وشدد على أن البطالة من أهم روافد اتساع أعداد الفقراء، نشيراً أن الاقتصاد المحلي غير قادر على إيجاد وظائف جديدة تقلل من أعداد المتعطلين عن العمل.

وأشار إلى أن انخفاض الأجور خلال السنوات الماضية، وإصرار الحكومة وشركاؤها على عدم رفع الحد الأدنى للأجور ساهم في جعل العمال فقراء.

وأوضح أن الحكومات تتحدث كثيرا عن خطط اقتصادية، هدفها تشغيل الأردنيين، لكنها لا تطبق بطريقة تحدث أثرا واضحا.

وتوقع ان تبقى معدلات البطالة والفقر كما هي عليها الآن، دون ارتفاع أو انخفاض كبير في نسبهما.

بدوره قال أستاذ علم الاجتماع حسين الخزاعي، إن أرقام الفقراء في الأردن، تتجاوز الـ 5 ملايين فقير، بحسب المؤشرات التي تصدر عن كافة الوزارات والمؤسسات.

وأضاف أن أعداد الفقر تسير بسرعة كبيرة صعودا منذ عام 2006، مشيراً ان الطبقة الوسطى في الأردن في تناقص مستمر.

وتحدث عن أن الدخل من اهم المعايير لقياس مستوى خط الفقر، مشيراً أن 79% من الأردنيين دخلهم اقل من 500 دينار.

ولفت إلى أن التعافي الاقتصادي في الأردن يكون عبر حل مشكلتي الفقر والبطالة، وتخفيض قيمة الدين العام، والعجز في الموازنة