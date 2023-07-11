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خلال لقاء وفد جزائري برئاسة وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني في “صناعة عمان”.. الجغبير: ندعو الى تكامل صناعي أردني جزائري على قاعدة رابح / رابح

منذ 3 دقائق
خلال لقاء وفد جزائري برئاسة وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني في “صناعة عمان”.. الجغبير: ندعو الى تكامل صناعي أردني جزائري على قاعدة رابح / رابح

وطنا اليوم: دعا رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، الى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والجزائر على قاعدة رابح / رابح، بحيث يكون اساس هذه العلاقة التكامل الاقتصادي، معربا عن أمله ان يكون هذا التكامل منطلقا لاقامة تكامل عربي اقتصادي.

واضاف الجغبير، خلال لقائه وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني الجزائري المهندس علي عون ووفد جزائري رفيع المستوى في مبنى الغرفة، الثلاثاء، ان التكامل الاقتصادي العربي يسهم في تشغيل الأيدي العاملة الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المواد، مما يجعل الاقليم العربي أكثر منعة وقوة، واشار الجغبير الى ان حجم التبادل التجاري بين الأردن والجزائر ما زال متواضعا ولم يتجاوز 249 مليون دولار العام الماضي، ما يستدعي وضع آليات للارتقاء به وإزالة أي صعوبات أو عقبات تعترضه، خصوصا وان قيادتي البلدين تحرصان على تعزيز العلاقات بينهما في شتى المجالات، وذلك بعد زيارة جلالة الملك الى الجزائر في كانون اول الماضي، موضحا ان الغاء تأشيرة لدخول لمواطني البلدين، سيسهم في زيادة تبادل زيارات الوفود ورجال الاعمال بينهما، وبالتالي تعزيز العلاقات التجارية.

من جهته اشار الوزير الجزائري الى حرص الحكومة الجزائرية على تطوير العلاقات مع الأردن، وخصوصا في مجال الصناعات الدوائية وغيرها، مشيدا بمستوى الصناعات الدوائية الأردنية المتميز، داعيا الى التعرف على قدرات كل بلد من خلال ما يتم انتاجه وما تملكه من مواد اولية، الأمر الذي سيساعد في تعزيز التعاون وتحقيق التكامل في بعض القطاعات، وزيادة حجم التجارة البينية، وتحفيز الاستثمارات والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الناتجة عن اختلالات سلاسل التوريد والمخاطر التي تحيط بالأمن الغذائي العالمي.

يذكر أن الصادرات الأردنية الى الجزائر تتركز بالادوية والاسمدة والمبيدات الحشرية والزراعية، فيما كان ابرز المستوردات الاردنية من الجزائر بسكر القصب والغازات النفطية.

حضر اللقاء، الذي شهد بحث عدد من القضايا الصناعية ذات العلاقة بالصناعات الدوائية، كل من ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الاطرش، والسفير الأردني في الجزائر شاكر العموش والسفير الجزائر في الأردن عبدالكريم بحسه، ومدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، وممثلين لعدة شركات دوائية أردنية تعمل في الجزائر.


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