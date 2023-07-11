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انخفاض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة في حزيران

منذ ساعة واحدة
انخفاض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة في حزيران

وطنا اليوم:انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، بنسبة 21.6% مقارنة بشهر أيار/مايو لذي سبقه.
وبحسب بيانات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص “جوباك”، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة في حزيران/يونيو 95 مليون دينار، مقابل 130 مليون دينار في أيار/مايو.
ووفقا للبيانات، انخفض عدد الشيكات المرتجعة بنسبة 41% في حزيران/يونيو، ليبلغ 13.8 ألف شيك، مقارنة بـ23.3 ألف شيك في أيار/مايو.
وأظهرت البيانات، أن 64.8% من الشيكات المرتجعة كانت لأسباب مالية، في حين كانت النسبة الباقية لأسباب فنية.
وتقلص عدد الشيكات المتداولة في الأردن، لتبلغ القيمة الإجمالية لها 2.96 مليار دينار، مقارنة بـ3.77 مليار دينار في أيار/مايو، وبنسبة بلغت 21.6%


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