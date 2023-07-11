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ابوغنيمة يتساءل لماذا غاب الرئيس عن مؤتمر استثماري كبير كان مقرر ان يقام بحضوره..؟

منذ 3 دقائق
ابوغنيمة يتساءل لماذا غاب الرئيس عن مؤتمر استثماري كبير كان مقرر ان يقام بحضوره..؟

 

وطنا اليوم – قال الدكتور احمد ابو غنيمة في منشور له تعليقا على غياب رئيس الوزراء بشر الخصاونة عن مؤتمر دولي للصناعات الدوائية كان من المقرر حضوره له بان الخصاونة كان يزور دواىر حكومية في نفس التوقيت .

وقال ابوغنيمة اليوم كان هناك مؤتمر دولي في الاردن للصناعات الدوائية عقده ونظمه الاتحاد العربي لمنتجي الادوية الذي مقره الاردن، كان المفروض حسب اعلان المنظمين ان يفتتحه رئيس الوزراء بشر الخصاونة!!؛ غاب الرئيس عن هذا المؤتمر الدولي ( حضرت اكثر من ١٣٠ شركة عارضة من مختلف دول العالم في مجال الصناعات الدوائية ) وناب عنه وزير الصحة !… المشكلة ليست هنا؛ فهذا ليس اول ولا اخر حدث ينبغي لرئيس الوزراء ان يكون حاضرا فيه؛ وانما المشكلة ان نقرا ان رئيس الوزراء يزور عددا من الدوائر الحكومية في نفس توقيت افتتاح المؤتمر !!! .. من يحدد اولويات الرئيس وتبرير غيابه عن حدث (دولي) يعقد في الاردن وقيامه في نفس الوقت بزيارة دوائر حكومية من الممكن ان يزورها في اي وقت آخر !!!.. فعلا سيرة الرئيس وتحركاته بتغم البال وبترفع الضغط  ، ولا اعرف سبب تمسك مراكز القرار به وبحكومته لغاية الان!!!.


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