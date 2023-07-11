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الكويت تطبع 100 ألف نسخة من القرآن باللغة السويدية

منذ 3 ثواني
الكويت تطبع 100 ألف نسخة من القرآن باللغة السويدية

وطنا اليوم:كلف رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح هيئة العناية بطباعة ونشر القران الكريم بتجهيز 100 ألف نسخة من المصحف الشريف مترجمة للغة السويدية، بحسب ما صرحت به وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.
وقالت الوكالة إنه سيُصار إلى توزيع تلك النسخ في السويد، بالتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية، تأكيدا على سماحة الدين الإسلامي ونشر القيم الإسلامية والتعايش بين البشر، إلى جانب إبراز الرحمة ونبذ مشاعر الكراهية والتطرف والتعصب الديني.
ردة فعل يأتي ذلك، كردة فعل على حادثة تمزيق وإضرام النار بنسخة من المصحف أمام مسجد ستوكهولم المركزي في حزيران/يونيو الماضي التي قام بها عراقي تحت حماية الشرطة السويدية.
وأثارت الحادثة موجة عارمة من الغضب والاستنكار في العالمين العربي والإسلامي


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