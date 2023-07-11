القبض على منقبين عن الذهب في اربد

وطنا اليوم:ضبطت الأجهزة الأمنية شخصين يقومان بالتنقيب عن الدفائن بمنطقة الحصن في محافظة إربد، اليوم الثلاثاء وفقا لمصدر مطلع.

وقال المصدر، إن الأجهزة الأمنية ضبطت الشخصين متلبسين، وتم اصطحابهما إلى المركز الأمني.

وأشاروا إلى أن الشخصين حفرا حفرة بطول 11 مترا، وضبط بحوزتهما سلاحا ناريا وأدوات تستخدم للتنقيب، وما تزال التحقيقات جارية معهما تمهيدا لتحويلهما إلى القضاء.

ويعاقب قانون الآثار في المادة 26 منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دولار بحق كل من قام بالتنقيب عن الآثار من دون الحصول على رخصة، أو تاجر بالآثار أو ساعد أو شارك أو تدخل أو حرض على ذلك