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ارتفاع غير مبرر لاسعار فاتورة الكهرباء يلهب جيوب الفقراء ويزيد معاناتهم

منذ 17 دقيقة
ارتفاع غير مبرر لاسعار فاتورة الكهرباء يلهب جيوب الفقراء ويزيد معاناتهم

وطنا اليوم- كالعادة كلما تم التواصل مع شركة الكهرباء وابلاغهم عن ارتفاع سعر فاتورة الكهرباء علما بان الاجهزة المستخدمة لدى الاسرة لم تتغير تكون الاجابة سنجري مقارنة ونبحث في الامر، هذا التسويف ضحك عاللحى ، وعدم وجود اجابة علمية تقنع المستهلك الذي ارتفعت فاتورة الكهرباء عليه واصبحت عبء يضاف الى اعباء عديده يتم استغلاله وزيادة معاناته في سلع استهلاكية اخرى.

لم يخطر ببال المواطن ان يكون حل واخفاق وبطر المسؤولين على حساب جيبه دون مبرر الا اذا كان الامر  سر لا يمكن تفسيره.

شرائح من المجتمع لمست بشكل ملحوظ تغير في اسعار فاتورة الكهرباء منذ ثلاثة اشهر البعض  منهم تضعافت واخرين زادت بنسبة 30% هل تستطيع شركة توزيع الكهرباء تقديم تفسير منطقي وعلمي لهذا الارتفاع في سعر فاتورة الكهرباء، واذا كان هناك رفع يجب ان يكون واضحا وشفافا ومبررا ويعرف به الناس .


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