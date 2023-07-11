BYD ضمن أفضل 10 علامات تجارية على مقياس Kantar BrandZ في فئة السيارات لعام 2023

وطنا اليوم-عمّان، الأردن – أصدرت Kantar BrandZ المؤسسة العالمية المختصة بتقييم قيمة العلامات التجارية، تصنيفًا جديدًا يضم العلامات التجارية الأكثر قيمةً في العالم لعام 2023. حيث حصدت BYD -كونها أحد أشهر صنّاع السيارات الصينية- مرتبةً بين أفضل 10 شركات في فئة السيارات. حيث بلغت قيمة علامتها التجارية أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي.

ففي 15 يونيو الماضي، أصدرت Google x Kantar بيانًا بهدف تقييم التقدم الدولي للعلامات التجارية الصينية في مختلف الصناعات، أوضحت من خلاله أن BYD احتلت المرتبة 22 في قائمة BrandZ السنوية لأفضل 50 علامة تجارية صينية عالمية، إذ تقدمت BYD خمسة مراكز في القائمة مقارنة بالعام الماضي، وذلك بعد أن حجزت مكانًا لها في القائمة للمرة السادسة منذ إنشائها في عام 2017.

حيث أثبت BYD وجودها القوي عبر القارات الست باعتبارها شركة دولية تغطي أربع صناعات، وهي السيارات، والسكك الحديدية، والطاقة المتجددة، والإلكترونيات.

وفازت BYD بلقب سيارة الطاقة المتجددة الأكثر مبيعًا عالميًا، إذ بيع منها أكثر من 1.86 مليون سيارة في عام 2022، وتجاوزت مبيعات سيارة NEV أكثر من 4.3 مليون سيارة حتى الآن.

واليوم، تعمل حافلات وسيارات أجرة BYD الكهربائية بالكامل في أكثر من 400 مدينة، وفي أكثر من 70 دولة. أما عن سيارات الجديدة التي تعمل بالطاقة المتجددة، فقد دخلت BYD إلى 53 دولة منذ إطلاقها في النرويج في عام 2021. كما طرحت سيارات NEV للبيع في اليابان وألمانيا وأستراليا والبرازيل. وحققت سيارة BYD ATTO 3، نجاحًا كبيرًا من حيث أرقام المبيعات والسمعة في الأسواق الدولية؛ باعتبارها ذات نموذج مصمم خصيصًا للسوق العالمية. إذ عند إطلاق سيارة BYD ATTO 3 في تايلاند، حصلت حالة شراء هستيرية لدى عملاء BYD استمرت إلى منتصف الليل.

ومن الجدير ذكره أن BYD ATTO 3 كانت السيارة الكهربائية الأكثر مبيعًا في تايلاند لمدة خمسة أشهر متتالية هذا العام. أما في الأراضي المحتلة، فقد كان هذا الطراز هو السيارة الكهربائية الأكثر مبيعًا لمدة سبعة أشهر متتالية. كما حصلت BYD ATTO 3 أيضًا على المركز الأول بين طرازات EV للمبيعات التراكمية من يناير إلى مايو في نيوزيلندا وسنغافورة.

أما عن خطط BYD للاستحواذ على السوق العالمي، فتسعى BYD إلى تعزيز وجود منتجاتها محليًا، إلى جانب تكثيف التعاون الدولي. ففي سبتمبر 2022، وقعت BYD عقدًا مع شركة WHA Corporation Public Company Limited في تايلاند بشأن شراء الأراضي وبناء مصنع لها هناك، كأول مصنع خارجي استثماري لسيارات. كما تسعى BYD أيضًا إلى تطوير العلاقات مع شركاء الصناعة الرائدين، إذ تعاونت BYD مع شركة Shell لتحسين تجربة العملاء في عملية الشحن. في الوقت نفسه، تقوم BYD ببناء شبكة الوكلاء العالمين لتوفير مبيعات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع لجميع عملائها في كل أنحاء العالم؛ لتعزيز انتشار سيارات الطاقة المتجددة.

وتجدر الإشارة إلى أن بيانات وتصنيفات Kantar BrandZ تتمتع بالشمولية والموثوقة، حيث تجمع بين تقنية التحليلات المتقدمة وإمكانات Google الواسعة في الوصول وجمع البيانات. يعد وجود BYD في هذه القوائم بمثابة شهادة على دعم المستهلك الواسع والمعترف به على نطاق عالمي. فمع انتشار سيارات الطاقة المتجددة، تظل BYD تكرّس جهودها لتعزيز التنقل المستدام من خلال الابتكار التكنولوجي.

(Build Your Dreams) BYD هي شركة تقنيات متقدمة متعددة الجنسيات، مكرسة للاستفادة من الابتكارات التكنولوجية من أجل حياة أفضل. تعمل BYD في أربع صناعات تشمل السيارات والإلكترونيات والطاقة الجديدة والنقل بالسكك الحديدية. ومنذ تأسيسها في عام 1995، طورت الشركة بسرعة خبرة قوية في مجال البطاريات القابلة لإعادة الشحن وأصبحت مناصرة لا هوادة فيها للتنمية المستدامة، ونجحت في توسيع حلول الطاقة المتجددة على مستوى العالم من خلال عملياتها في أكثر من 70 دولة ومنطقة. إن إنشاءها لحلول الطاقة الخالية من الانبعاثات، والتي تشمل توليد الطاقة الشمسية بتكلفة معقولة، وتخزين الطاقة الموثوق به، والنقل الكهربائي المتطور، جعلها رائدة في الصناعة في قطاعي الطاقة والنقل. BYD هي شركة مدعومة من وارن بافيت وهي مدرجة في بورصتي هونغ كونغ وشينزن. للمزيد من المعلومات حول الشركة يمكنكم زيارة الرابط التالي: www.byd.com

حول شركة حلول التنقل لتجارة المركبات

يقع المقر الرئيسي لشركة حلول التنقل لتجارة المركبات في شارع مكة، وهي إحدى شركات مجموعة بسطامي وصاحب والوكيل الحصري والوحيد لسيارات BYD في الأردن.