اعتداء على محام بأداة حادة داخل مكتبه في عمّان

وطنا اليوم:تعرض محام للاعتداء بأدوات حادة، من قبل شخص مجهول يوم أمس الاثنين، خلال ممارسته عمله داخل مكتبه في منطقة جبل الحسين، وفق ما أكده مصدر أمني.

وقال المصدر ، إن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في الحادثة للوقوف على ملابساتها.

من جهتهم قال ذوو المحامي إنه واثناء تواجده في مكتبه الكائن بمنطقة جبل الحسين في العاصمة عمان، واثناء ممارسة عمله بشكل طبيعي عند الساعة الثانية والنصف ظهرا، تهجم شخص مجهول على ابنهم المحامي، واعتدى عليه باستخدام اداة حادة “بومة يديوية، وموس”.

وأضافوا أنه تم نقل المحامي إلى مستشفى الامير حمزة واحتصل على تقرير طبي، ثم جرى نقله إلى أحد المستشفات الخاصة في العاصمة، وأجرى 3 عمليات جراحية