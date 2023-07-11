بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

اعتداء على محام بأداة حادة داخل مكتبه في عمّان

منذ ساعة واحدة
اعتداء على محام بأداة حادة داخل مكتبه في عمّان

وطنا اليوم:تعرض محام للاعتداء بأدوات حادة، من قبل شخص مجهول يوم أمس الاثنين، خلال ممارسته عمله داخل مكتبه في منطقة جبل الحسين، وفق ما أكده مصدر أمني.
وقال المصدر ، إن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في الحادثة للوقوف على ملابساتها.
من جهتهم قال ذوو المحامي إنه واثناء تواجده في مكتبه الكائن بمنطقة جبل الحسين في العاصمة عمان، واثناء ممارسة عمله بشكل طبيعي عند الساعة الثانية والنصف ظهرا، تهجم شخص مجهول على ابنهم المحامي، واعتدى عليه باستخدام اداة حادة “بومة يديوية، وموس”.
وأضافوا أنه تم نقل المحامي إلى مستشفى الامير حمزة واحتصل على تقرير طبي، ثم جرى نقله إلى أحد المستشفات الخاصة في العاصمة، وأجرى 3 عمليات جراحية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:30

الحباشنة: هذا نهب وسطو في وضح النهار ..الناس بهم مايكفيهم

13:29

BYD ضمن أفضل 10 علامات تجارية على مقياس Kantar BrandZ في فئة السيارات لعام 2023

13:23

جمعية جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بين أهلها وناقديها (ج 2)

13:01

ب25 مليون دولار.. طرح فرصة استثمارية لإنشاء فندق بوتيك في عمان القديمة

12:50

الحكومة الفلسطينية: لم نعد قادرين على الالتزام بالرواتب

12:39

منح دراسية للطلبة الأردنيين في الأزهر

12:21

الأزمات ينشر تحذيرات للتعامل مع الكتلة الهوائية الحارة

12:16

الخصاونة يتفقد سير العمل في دائرة الأراضي والمساحة

12:12

ملاعب التنس في العلا السعودية .. حقيقة الصور المبهرة

12:06

الحمادين يؤدي اليمين القانونية أمام نائب الملك رئيسا لديوان المحاسبة

11:49

مقطع فيديو صادم لتعنيف الأطفال في دار حضانة يهز لبنان

11:26

الأمن يحذر من موجة الحر القادمة ويقدم نصائح للمواطنين

وفيات
وفيات الثلاثاء 11-7-2023وفيات الاثنين 10-7-2023وفيات الأحد 9-7-2023شكر على تعازٍ بوفاة والدة الزميل الإعلامي يونس أبو إصليحوفيات الجمعة 7/7/2023