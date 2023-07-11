مقطع فيديو صادم لتعنيف الأطفال في دار حضانة يهز لبنان

وطنا اليوم:أغلقت السلطات اللبنانية حضانة في المتن الشمالي ،عقب انتشار فيديو يظهر خلاله أطفالا يتعرضون للعنف من قبل عاملات فيها.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الحضانة أقفلت بالشمع الأحمر، في الوقت الذي دعا فيه وزير الصحة فراس الأبيض إلى اتخاذ أشد العقوبات بحق المسؤولين عن تلك الواقعة .

استياء عام

وزاد الأبيض “الإقفال لا يكفي ويجب أن يكون العقاب عبرة لمن اعتبر”.

وحصد “الفيديو” مشاهدات بالملايين، على وقع الاستياء العام حيال تلك المربيات اللواتي استخدمن أساليب التعنيف مع أطفال ، كانت عائلاتهم تركتهم في الحضانة لغايات الاهتمام والمتابعة ، إلا أن الأمر كان على العكس من ذلك.

وعمت حالة من الغضب و الاستياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين باتخاذ الإجراءات التي من شأنها إيقاع العقوبة، ولتكون رادعة لهؤلاء التي تسول لهم أنفسهم للإضرار بالآخرين.

مشاهد صادمة

مقطع الفيديو ,hg`d يتعذر نشره، إذ يحتوي على مشاهد صادمة تظهر العاملة وهي تعنف الأطفال لفظيا وجسديا اذ لم تتجاوز أعمارهم السنة، كذلك إرغامهم على تناول الطعام وضربهم بقوة.

وأشارت معلومات تداولتها وسائل إعلام لبنانية أن السلطات الأمنية أوقفت المتهمة بتعنيف الأطفال في الحضانة، وبدأ التحقيق معها تحت إشراف القضاء المختص.

بدورها، قالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبنانية: “إنه تم فتح تحقيق بشأن الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي الذي يتضمن تعرض أطفال للضرب والتعنيف داخل حضانة بمنطقة المتن الشمالي”