وطنا اليوم:أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الثلاثاء، التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة، متضمنا موازنات الوحدات الحكومية لعام 2024.
وتضمن التعميم، تحديد سقوف أولية لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية، والسقوف النهائية للمحافظات، بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2024.
وبموجب التعميم، فقد دعت الحكومة جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2024-2026 بشكل تفصيلي، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه بداية آب/أغسطس المقبل، مع تضمين مشاريع موازنتها المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي تم اعتمادها من قبل مجالس المحافظات
الخصاونة يعمم لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة 2024
وطنا اليوم:أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الثلاثاء، التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة، متضمنا موازنات الوحدات الحكومية لعام 2024.