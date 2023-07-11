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الخصاونة يعمم لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة 2024‏

منذ ساعة واحدة
الخصاونة يعمم لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة 2024‏

وطنا اليوم:أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الثلاثاء، التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة ‏العامة، متضمنا موازنات الوحدات الحكومية لعام 2024.‏
وتضمن التعميم، تحديد سقوف أولية لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية، والسقوف النهائية للمحافظات، ‏بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2024. ‏
وبموجب التعميم، فقد دعت الحكومة جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2024-‏‏2026 بشكل تفصيلي، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه بداية آب/أغسطس المقبل، مع ‏تضمين مشاريع موازنتها المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي تم اعتمادها من قبل مجالس المحافظات


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