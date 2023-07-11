الحكم بتنفيذ العقوبة الأشد بحق المتسببين بحادثة بنايتي اللويبدة

وطنا اليوم:قررت محكمة صُلح جزاء عمَّان حبس مالك بناية اللويبدة المنهارة لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بجريمة التسبب بالوفاة مكرَّر 14 مرَّة.

ونفذت محكمة صُلح جزاء عمَّان؛ العقوبة الأشد بحق المتسببين بحادثة انهيار بنايتين سكنيتين في منطقة اللويبدة ووفاة 14 شخصًا

وقررت المحكمة أيضا حبس متعهد الصيانة وفني الكهرباء المتهمين في قضية انهيار بنايتين في اللويبدة لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى إدانة عامل مصري في قضية انهيار اللويبدة كان بسبب علمه أن البناء به مشاكل عديدة إلا أنَّه استمر في العمل

وكانت عمارة سكنية انهارت منتصف ايلول من عام 2021 وتسببت بانهيار مبنى سكني بجوارها ونجم عن انهيار المبنين وفاة 14 شخصا وإصابة 10 اخرين