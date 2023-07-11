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مدرب أمريكي شهير نسى هاتفه فى مطعم فاكتشفوا الكارثة

منذ ساعة واحدة
مدرب أمريكي شهير نسى هاتفه فى مطعم فاكتشفوا الكارثة

وطنا اليوم:تمكنت الأجهزة الامنية الامريكية من إلقاء القبض على مدرب كرة قدم شهير في ولاية تينيسي بعد العثور على مقاطع فيديو على هاتفه الخلوي ظهر فيها يغتصب فتيان فاقدين للوعي.
وأفاد بيان صحفي صدر يوم الأحد عن إدارة شرطة فرانكلين، أن كاميلو هورتادو كامبوس محتجز في فرانكلين بولاية تينيسي بتهمة اغتصاب واستغلال قاصرين جنسيا مع اتهامات إضافية.
وتقول الشرطة إنها تلقت البلاغ بعد أن نسي كامبوس هاتفه في مطعم، فاضطر العاملون إلى فتح الهاتف للتوصل إلى مالكه الحقيقي حتى يتمكنوا من إعادته.
وقالت السلطات في بيان صحفي: “ما وجدوه، بدلاً من ذلك، كان عشرات مقاطع الفيديو وصور الأطفال غير المعقولة، ولذا اتصلوا بالشرطة”.
وبحسب شبكة “سي إن إن”، عثرت السلطات على مئات الصور ومقاطع الفيديو المزعجة على هاتف الرجل البالغ من العمر 63 عاما ، وفقا للبيان.
وتقول الشرطة إن كامبوس سجل فيديو لنفسه يغتصب صبية فاقدين للوعي تتراوح أعمارهم بين 9 و17 عاما، وهناك ما لا يقل عن 10 ضحايا تم التعرف على 2 منهم.
ونوه المحققون إلى أن الضحايا ربما لا يعرفون حتى أنهم تعرضوا للاغتصاب بسبب كونهم في حالة فقدان للوعي.
وقالت السلطات في بيان إن مدرب كرة القدم كان يتردد على الملاعب المدرسية حيث كان يقترب من الأطفال ويدعوهم لاحقا إلى منزله.
وتحاول شرطة فرانكلين التعرف على الأطفال الضحايا الباقين


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