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إنقاذ شخصين علقا في أحد جبال العقبة

منذ 3 ثواني
إنقاذ شخصين علقا في أحد جبال العقبة

وطنا اليوم:استطاعت كوادر الدفاع المدني المختصة ، إنقاذ شخصين محاصرين على مقطع صخري بمحافظة العقبة بالرغم من التضاريس الصعبة للمنطقة وابتعادها مسافة 6 كلم عن الطريق العام.
وقال مدير دفاع مدني العقبة المقدم حمود الرواجفة لإذاعة الامن العام، إنه ورد بلاغ مساء أمس بوجود شخصين عالقين في منطقة جبلية بالقرب من المنطقة الخامسة خلال ممارستهما رياضة التسلق، حيث تم على الفور توجه فرق البحث والإنقاذ المختصة وباسناد من شرطة العقبة الى الموقع حيث تم تحرير الشخصين وتقديم الاسعافات الأولية وايصالهما الى بر الأمان وهما بصحة جيدة .
ودعا الرواجفة المتسلقين والرياضيين الى عدم ممارسة هذه الرياضة في مواقع مجهولة وان يكون لديهم الخبرة الكافية لذلك أو أن يرافقهم أصحاب خبرة في هذا المجال للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم العامة


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