وفاة شخصين بينهما طفل بحادثي دعس في عمان

وطنا اليوم:توفي شخصان من بينهما طفل إثر حوادث دعس مختلفة وقع الاثنين في منطقتي الجيزة جنوب عمان، وشمال عمان بالقرب من جسر الكمالية، وفق ما أفاد تصريح لإدراة السير.

وذكر بيان لغرفة عمليات إدارة السير عبر إذاعة الأمن العام، الثلاثاء، أن حادث دعس وقع ضمن منطقة الجيزة في الباية الوسطى، ما أدى إلى وفاة طفل يبلغ 3 سنوات.

وأضاف أن حادث دعس آخر وقع بالقرب من جسر الكمالية في صويلح شمال عمان، ما أدى إلى وفاة شخص سبعيني.

وكان أعلن مصدر أمني، عن وفاة شخص وإصابة 4 آخرين بحادث تدهور مركبة صباح الثلاثاء في منطقة العدسية باتجاه البحر الميت