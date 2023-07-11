أبراج السادس.. المرحلة الأولى تنتهي أواخر تشرين الأول

وطنا اليوم:قال مدير عام شركة بوّابة الأردنّ -المطوّرة لأبراج السادس-، طارق عبد الرحمن، إن نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى من صيانة واستكمال أبراج السادس، بلغت 60%.

وأضاف عبد الرحمن، اليوم الاثنين، أن المرحلة الأولى من المتوقع أن تنتهي بحلول أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وبين أن ما تم إنجازه في المرحلة الأولى، شهد صيانة وإغلاق واجهات أبراج السادس، بالإضافة إلى اكتمال أعمال الهدم المختارة وأعمال التنظيف وإزالة الأنقاض من الساحات الخارجيّة والأسطح وكافّة طوابق المشروع، وإغلاق زجاج الطوابق الأخيرة، وأجراء أعمال تنظيف وصيانة واجهات الزجاج الداخليّة والخارجيّة للبرجين.

ولفت عبد الرحمن، إلى أن أعمال الصيانة متواصلة في البرج الشماليّ، حيث تمت معالجة أعمال دهان الحديد تمهيداً لإعادة الدهان وتنفيذ أعمال تركيب واجهات الزجاج.

وفي بداية العام الجاري، بدأت الشركة بأعمال التنفيذ للحزمة الأولى لتطوير أبراج السادس، والتي سيتمّ الانتهاء منها في الربع الثالث من العام الجاري.

وتتضمن الحزمة الثانية من المشروع، البدء بأعمال التصميم الداخليّ والتقطيع الداخليّ والأعمال الكهروميكانيكيّة اللازمة لتحويل البرج الشماليّ من برج مكاتب بحسب التصميم الأصليّ إلى برج سكنيّ مكوّن من شقق سكنيّة فاخرة ذات مواصفات مميّزة بالإضافة إلى مول تجاري.

وفي شباط من العام الماضي، قررت أمانة عمان استئناف العمل في مشروع أبراج السادس من خلال دخولها كشريك فيه باستحواذها على 31 بالمئة من رأسمال الشركة المالكة للمشروع.

وجاءت الخطوة حينها في إطار التزام الحكومة بتعزيز الاقتصاد الوطني والعمل على إنجاح الاستثمارات القائمة واستكمال المتعثر منها