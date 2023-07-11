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وفاة و4 إصابات بتدهور مركبة على طريق العدسية

منذ 3 ثواني
وفاة و4 إصابات بتدهور مركبة على طريق العدسية

وطنا اليوم:توفي شخص وأصيب 4 آخرون، الثلاثاء، جراء تدهور مركبة على طريق العدسية باتجاه ‏منطقة البحر الميت.‏
وقال ضابط ارتباط غرفة عمليات الدوريات، إن الفرق المختصة أخلت الوفاة وأسعفت المصابين إلى ‏مستشفى الشونة الجنوبية، فيما وصفت حالتهم العامة بالمتوسطة.‏
ودعت الدوريات الخارجية السائقين ومستخدمي الطرق، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والالتزام ‏بقواعد المرور والسير، حفاظا على أرواحهم وسلامتهم العامة


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