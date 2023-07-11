وطنا اليوم:توفي شخص وأصيب 4 آخرون، الثلاثاء، جراء تدهور مركبة على طريق العدسية باتجاه منطقة البحر الميت.
وقال ضابط ارتباط غرفة عمليات الدوريات، إن الفرق المختصة أخلت الوفاة وأسعفت المصابين إلى مستشفى الشونة الجنوبية، فيما وصفت حالتهم العامة بالمتوسطة.
ودعت الدوريات الخارجية السائقين ومستخدمي الطرق، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والالتزام بقواعد المرور والسير، حفاظا على أرواحهم وسلامتهم العامة
وفاة و4 إصابات بتدهور مركبة على طريق العدسية
وطنا اليوم:توفي شخص وأصيب 4 آخرون، الثلاثاء، جراء تدهور مركبة على طريق العدسية باتجاه منطقة البحر الميت.