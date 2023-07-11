وفاة و4 إصابات بتدهور مركبة على طريق العدسية

وطنا اليوم:توفي شخص وأصيب 4 آخرون، الثلاثاء، جراء تدهور مركبة على طريق العدسية باتجاه ‏منطقة البحر الميت.‏

وقال ضابط ارتباط غرفة عمليات الدوريات، إن الفرق المختصة أخلت الوفاة وأسعفت المصابين إلى ‏مستشفى الشونة الجنوبية، فيما وصفت حالتهم العامة بالمتوسطة.‏

ودعت الدوريات الخارجية السائقين ومستخدمي الطرق، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والالتزام ‏بقواعد المرور والسير، حفاظا على أرواحهم وسلامتهم العامة