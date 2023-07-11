بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

خبير يوضح خطر استخدام تطبيق VPN على المجتمع

منذ 3 ثواني
خبير يوضح خطر استخدام تطبيق VPN على المجتمع

وطنا اليوم:حذر المحاضر والمختص في مجال الذكاء الاصطناعي أحمد الرجوب، من خطر استخدام شبكة “VPN” على المجتمع والأطفال.
وقال الرجوب: إن هذه الشبكات تعمل من خلال الدخول إلى شبكة الانترنت بهوية مختلفة ضمن منطقة جغرافية محددة.
وأضاف أن الشخص يدخل بهوية وباسم آخر من خلال الشبكة، على مواقع محجوبة من قبل الدولة.
وأشار إلى أن الخطر يكمن بالدخول إلى المواقع التي قامت الدولة بحجبها، والتي تدعو للعنصرية والعنف أو بث محتور ضار خاصة للأطفال.
وبين أن الخوف والقلق تكمن كذلك في التعامل مع وسيط وهو “VPN” والذي من الممكن أن يكون فخ لسرقة المعلومات أو اختراق الجهاز أو لسحب البيانات بهدف بيعها أو توجيهها لجهات معينة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:05

ضاحي خلفان: “تقسيم اليمن” يجب أن يُعاد

07:57

كفانا بكاء علی اللبن المسكوب!!!

06:28

الحباشنة: كثير من الوزراء والمسؤولين يملكون حسابات وهمية

06:14

الجزائر والأردن توقعان 18 اتفاقية ومذكرات تفاهم في 10 قطاعات

06:11

‏ما أخبار “الإسكان والتطوير الحضري “؟

02:56

نجاح القطاع الخاص في الجامعات وكليات المجتمع والكليات الجامعية (٢)

00:52

ترحيب أمريكي بالضوء الأخضر التركي لإنضمام السويد إلى حلف الناتو

00:38

فريق الفيصلي يفوز على شباب الأردن ببطولة الدرع

00:31

جدول فعاليات “مهرجان جرش” للدورة السابعة والثلاثين للعام 2023

23:44

موظفو الضمان الاجتماعي في جولة تراثية لقصر رغدان العامر

23:26

بعد حريق القرآن.. السويد تسمح بمظاهرة لحرق “نصوص الدينية”

22:10

انتحلوا صفات مؤسسات رسمية وشخصيات عامة والقي القبض عليهم

وفيات
وفيات الاثنين 10-7-2023وفيات الأحد 9-7-2023شكر على تعازٍ بوفاة والدة الزميل الإعلامي يونس أبو إصليحوفيات الجمعة 7/7/2023وفاة الشيخ أبو عبد الرحمن وهو يؤم المصلين