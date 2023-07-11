خبير يوضح خطر استخدام تطبيق VPN على المجتمع

وطنا اليوم:حذر المحاضر والمختص في مجال الذكاء الاصطناعي أحمد الرجوب، من خطر استخدام شبكة “VPN” على المجتمع والأطفال.

وقال الرجوب: إن هذه الشبكات تعمل من خلال الدخول إلى شبكة الانترنت بهوية مختلفة ضمن منطقة جغرافية محددة.

وأضاف أن الشخص يدخل بهوية وباسم آخر من خلال الشبكة، على مواقع محجوبة من قبل الدولة.

وأشار إلى أن الخطر يكمن بالدخول إلى المواقع التي قامت الدولة بحجبها، والتي تدعو للعنصرية والعنف أو بث محتور ضار خاصة للأطفال.

وبين أن الخوف والقلق تكمن كذلك في التعامل مع وسيط وهو “VPN” والذي من الممكن أن يكون فخ لسرقة المعلومات أو اختراق الجهاز أو لسحب البيانات بهدف بيعها أو توجيهها لجهات معينة