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ضاحي خلفان: “تقسيم اليمن” يجب أن يُعاد

منذ 3 ثواني
ضاحي خلفان: “تقسيم اليمن” يجب أن يُعاد

 

وطنا اليوم –  قال نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان إن “تقسيم” اليمن يجب أن يُعاد، مشيرًا إلى أن النظام الجمهوري لم يكن ناجحًا في الدول العربية. وجاء كلام خلفان عبر حسابه على تويتر حيث أكّد في تغريدة بأن الاستقلالية كانت في مختلف العهود هي الأصلح في اليمن.. وحدها صالح وخلق لها الفشل غير المسبوق في نهاية مطافه… أعطوا القائد اليمني حرية الاختيار… وشوفوا روح الابداع.. على مسؤوليتي”.

وتابع نائب رئيس شرطة دبي قائلًا: “حتى الحوثي أعطوه إمارة في صعدة…سيكون ناجحا…أما يحكم اليمن مستحيل بيلعنون اللي عينه”، حسب قوله. وواصل خلفان بأن: “تقسيم اليمن الذي كان على زمن الأجداد يفترض أن يعاد.. هذه نصيحة ناصح… اللي مش مقتنع ينتظر”. وأضاف نائب رئيس شرطة دبي: “العرب عندهم شيوخ.. وعندهم ولاء لشيوخهم.. هذا نظامنا…. نظام الكرفتات ما يصلح لنا”.


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