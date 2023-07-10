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بعد حريق القرآن.. السويد تسمح بمظاهرة لحرق “نصوص الدينية”

منذ ساعة واحدة
بعد حريق القرآن.. السويد تسمح بمظاهرة لحرق “نصوص الدينية”

وطنا اليوم: سمحت الشرطة السويدية بتنظيم مظاهرة لحرق “نص ديني” في مدينة هيلسينغبورغ جنوبي البلاد، وذلك في 12 يوليو ظهرا في إحدى الساحات المركزية بالمدينة.

وذكرت وكالة “تي تي” عن ماتياس سيغفريدسون، رئيس الشرطة في المنطقة الشمالية الغربية من مقاطعة سكاين، قوله إنه يمكن تنفيذ الأمر بطريقة آمنة.

 

وكانت الشرطة السويدية تلقت 3 طلبات لتنظيم مظاهرات في ستوكهولم وهيلسينغبورغ، حيث تشمل حرق كتب دينية، حسبما ذكرت قناة “إس في تي” التلفزيونية يوم الأربعاء، أن إحدى المظاهرات تتعلق بحرق المصحف أمام مسجد ستوكهولم، ويريد المنظمون عقدها “في أقرب وقت ممكن”.

 

وقالت امرأة خمسينية إنها قررت بعد المظاهرة التي جرت الأسبوع الماضي بالقرب من مسجد العاصمة، تنظيم نشاط جديد بشكل مستقل، حيث ترى أن الاحتجاجات ضد السويد التي أحدثها العالم بعد حرق القرآن “غير عادلة”.

 

واستطرد رئيس شرطة الشمال الغربي في السويد: “ربما لا يكون هذا موجها ضد أي دين بعينه، ولكنه جزء لا يتجزأ من تطبيق حرية التعبير والمناقشة التي تدور حولها الآن.


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