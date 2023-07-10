استمر 3 ساعات.. الكرملين يكشف تفاصيل لقاء جمع بوتين وقائد فاغنر بعد 5 أيام من التمرد

وطنا اليوم – كشفت الرئاسة الروسية اليوم الاثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين التقى رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين في موسكو يوم 29 يونيو/ حزيران، بعد أيام من فشل التمرّد المسلّح للمجموعة العسكرية.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن اللقاء استمرّ نحو 3 ساعات، موضحًا أن بوتين أعطى “تقييمه” لأحداث الرابع والعشرين من يونيو، وأصغى لقادة فاغنر الذين “أكّدوا دعمهم للرئيس الروسي ومواصلة قتالهم من أجل روسيا”.

وقال الناطق باسم الكرملين إن “بوتين عرض خلال اجتماعه مع قادة فاغنر خيارات للعمل والتوظيف في المجال العسكري