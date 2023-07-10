إطلاق صاروخين من الضفة تجاه مستوطنة شاكيد غرب جنين

وطنا اليوم:أعلنت مجموعة “كتيبة العياش” الفلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق صاروخين من جنين بالضفة الغربية المحتلة، الإثنين، تجاه مستوطنة “شاكيد” الإسرائيلية غرب المدينة.

وبحسب وكالة “قدس برس” فقد أشارت الكتيبة في بيان لها، أنه في إطار المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي، تمكن عناصر المجموعة من استهداف مستوطنة شاكيد بصاروخين من طراز “قسام 1”.

وتابع البيان بأنه “رغم الظروف الأمنية المعقدة والحساسة والعمل المستحيل، ورغم قلة الإمكانيات والأدوات، إلا أننا نواصل التطوير والإعداد، ونواصل الليل بالنهار لنذيق هذا العدو بأس صواريخ القسام في أرض ضفة العياش”.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن صاروخا سقط على بعد 8 أمتار من مكان الإطلاق، والآخر على بعد 80 مترا.

ومشطت قوات الاحتلال المنطقة، وعثرت على هياكل الصواريخ.

من جانبها قالت صحيفة يديعوت أحرنوت، إن جيش الاحتلال يحقق في الحادثة، وإنه عثر على بقايا صواريخ، لكنه يحقق فيما إذا كانت تعود للصواريخ التي أعلنت المجموعة إطلاقها اليوم أم لا.

الشهر الماضي، نشرت المجموعة ذاتها على تطبيق تيلغرام، مقطعا مصورا لإطلاق صاروخين تجاه مستوطنة “رام أون” الإسرائيلية.

وقالت إذاعة “كان” العبرية آنذاك إن “كتيبة العياش” التي نشرت الفيديو مرتبطة بكتائب “عز الدين القسام” الذراع العسكري لحركة “حماس”.

ويظهر الفيديو صاروخين معدين للانطلاق في منطقة زراعية، وبجوار أحدهما لافتة كُتب عليها: “كتيبة العياش- قصف مغتصبات غلاف جنين، في مرج بن عامر بصواريخ قسام 1، الاثنين 26 حزيران 2023، والقادم أعظم.. الضفة درع القدس”.

وفي أيار/ مايو الماضي، أعلنت “كتيبة العياش” إطلاق صاروخ “قسام1” على مستوطنة شاكيد وأعلنت وسائل إعلام عبرية آنذاك، أن الصاروخ انفجر في الهواء دون بلوغ وجهته