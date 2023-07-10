5.36 مليار دينار خسائر شركة الكهرباء الوطنية المتراكمة

وطنا اليوم:بلغت خسائر شركة الكهرباء الوطنية المتراكمة، 5.36 مليار دينار، بحسب التقرير السنوي للشركة للعام الماضي 2022.

وأشار التقرير إلى أن الخسائر زادت عن 75 بالمئة من رأس المال المدفوع، كما تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ 3.5 مليار دينار.

وبين التقرير ان خسائر الشركة للعام الماضي قبل الضريبة بلغت 232.8 مليون دينار، مقارنة بـ152.8 مليون دينار العام 2021