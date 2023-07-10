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إعادة إطلاق منصة نموّ الأردن لتحفيز الشركات الرقمية

منذ ثانيتين
إعادة إطلاق منصة نموّ الأردن لتحفيز الشركات الرقمية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم الاثنين، عن إعادة إطلاق منصة نموّ الأردن “GrowJO” عبر الرابط (https://grow.jo/index).
وقالت الوزارة إنها أعادت فتح المنصة لتمكين الشركات الرقمية الراغبة بالاستفادة من حوافز مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف.
ويهدف مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف إلى تحسين فرص الدخل المتأتي من القطاع الرقمي الأردني وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية.
ويعمل المشروع على القيام بتدخلات تستهدف تنشيط جانبي العرض والطلب في القطاع الرقمي، ويستمر لمدة 5 سنوات.
ومن أهداف المشروع تطوير المهارات الرقمية لـ 30 ألف شاب وشابة عبر المجلس الوطني للمهارات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (NSC-ICT)، وتعزيز كفاءات المهارات الرقمية لـ 300 ألف طالب في المدارس الحكومية من الصف السابع إلى الثاني الثانوي، وإنشاء 3-5 مراكز للعمل المشترك في المجتمعات المحلية تستهدف 12 ألف زائر.
ومن خلال المشروع ستتم رقمنة 80% من المدفوعات الحكومية، وتسريع رقمنة على الأقل 100 خدمة حكومية وتبنيها.
ويسعى المشروع إلى ضخ 15 مليون دولار أمريكي لدعم نمو وتوسع الشركات الرقمية، وتوفير 10 ألف فرص عمل جديدة، ودعم 250 شركة ناشئة عبر برنامج الوسطاء التجارية، وتدريب 6 ألف فرد على كيفية استخدام وتبني منصات العمل الحرة الرقمية لعرض منتجاتهم وخدماتهم عليها


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