بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

مذكرة إحضار دولية بحق مشتبه به في قتل زوجته الأردنية

منذ ساعة واحدة
مذكرة إحضار دولية بحق مشتبه به في قتل زوجته الأردنية

وطنا اليوم:أصدر نائب عام محكمة الجنايات الكبرى، عبد الاله العساف، مذكرة إحضار دولية موجهة للشرطة العربية والدولية الإنتربول، يطلب فيها من السلطات المصرية القبض على المشتبه به في قتل زوجته الأردنية وتسليمه للقضاء الأردني لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
جاء ذلك استنادًا إلى تحقيقات أجراها مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، فرحان عليمات، في قضية مقتل سيدة أربعينية طعنا داخل منزلها في منطقة النزهة بالعاصمة عمان يوم الثلاثاء الماضي.
وقال مصدر مقرب من التحقيق إن المشتبه به في الجريمة يحمل الجنسية المصرية، وكان يعمل كعامل تنظيف بجانب زوجته المغدورة في إحدى شركات التنظيف. وبعد ارتكابه للجريمة، غادر البلاد متجهًا إلى بلده الأربعاء الماضي.
وأضاف المصدر أن الجريمة وقعت يوم الثلاثاء الماضي، وتم اكتشافها بعد أن انبعثت رائحة كريهة من المنزل يوم السبت. الأمر الذي دفع الجيران بالاتصال بوالدة وأفراد من عائلة المغدورة. وقد تم خلع باب المنزل بالطرق الرسمية واكتشاف الجريمة.
وأشار المصدر إلى أن الزوج المشتبه به كان قد اخفى جثة المغدورة بعد لفها فوق الخزانة داخل غرفة النوم، وفر هاربا خارج البلاد.
ولفت المصدر إلى أن والدة المغدورة اعتادت التواصل معها شبه يومي، وكذلك حال ابنائها من زواج سابق كانوا يتواصلون معها لكونهم يعيشون مع والدهم المنفصل عن المغدورة،الا ان المغدورة لم تكن على تجيب على هاتفها النقال.
ولفت المصدر إلى أن والدة المغدورة كانت تتواصل معها شبه يوميًا، وكان أبناؤها من زواج سابق يتواصلون معها أيضًا، حيث يعيشون مع والدهم الذي انفصل عن المغدورة. إلا أن المغدورة لم تتمكن من الرد على هاتفها المحمول.
وذكر المصدر أن المغدورة كانت مطلقة ولديها أبناء من زواج سابق، واستمرت علاقتها بالمشتبه به لمدة 5 سنوات. وقد حدثت خلافات زوجية مستمرة وسابقة بينهما، مما أدى إلى استمرار الخصام بينهما، وانتهى زواجهما بجريمة قتل.
والأحد الماضي، تم تشريح جثة المغدورة في المركز الوطني للطب الشرعي من قِبل لجنة طبية شرعية، إذ تبين أنها تعرضت لطعنات في منطقة الصدر والخاصرة، حيث تم العثور على الجثة في حالة بداية التحلل الرمي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:29

الأردن يطمح لزيادة وارداته من النفط الخام العراقي

16:23

فيضانات خطيرة وانهيار سدود في تركيا ونيويورك ونيودلهي

16:11

متابعة لزيارة الملك للرصيفة.. العيسوي يواصل لقاءاته مع وجهاء وممثلين عن أبناء وبنات اللواء

16:08

إعادة إطلاق منصة نموّ الأردن لتحفيز الشركات الرقمية

15:18

قلق من انتشار ظاهرة الغش باستخدام الهواتف والسماعات

15:12

طرح فرصة استثمارية لمدينة تسلية على طريق المطار

15:08

القبض على 18 تاجراً ومروجاً ومهرباً للمخدرات

15:02

شاهد : تفاصيل مؤلمة لوفاة طفل في مأدبا برصاصة طائشة

14:57

امتحان الرياضيات.. صعب” للعلمي وسهل للأدبي والتربية تنشر الأسئلة

14:33

طاهر العدوان يضع يده على الجرح..مسألة العطارات تستحق البحث

14:31

وزارة الصحة تطلق حملة إعلامية للتوعية بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية بدعم من الاتحاد الأوروبي

14:19

بنك ABC في الاردن يواصل دعمه لمؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية‎

وفيات
وفيات الاثنين 10-7-2023وفيات الأحد 9-7-2023شكر على تعازٍ بوفاة والدة الزميل الإعلامي يونس أبو إصليحوفيات الجمعة 7/7/2023وفاة الشيخ أبو عبد الرحمن وهو يؤم المصلين