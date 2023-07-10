شاهد : تفاصيل مؤلمة لوفاة طفل في مأدبا برصاصة طائشة

وطنا اليوم:نشرت مديرية الأمن العام اليوم الاثنين منشوراً تروي خلاله عائلة الطفل سيف راشد الزن – رحمه الله- الذي توفي برصاصة طائشة في منطقة المامونية الوسطى في مأدبا قصتهم رغم ألمهم بفقدان طفلهم البالغ من العمر عامين.

وقالت المديرية:

رصاصتك لن تبتلعها السماء، فكفى قتلاً للأبرياء

كن صاحب موقف وكلمة، وحارب هذا السلوك القاتل معنا

#لا لإطلاق العيارات النارية

نشكر عائلة الطفل سيف راشد الزن – رحمه الله- والذين رغم ألمهم بفقدان فلذة كبدهم، إلا أنهم كانوا معنا في جهود التوعية من ظاهرة إطلاق العيارات النارية القاتلة، والتي باتت بلاء لا يرحم، وطيش يقض مضاجع الأبرياء.

وأحدث خبر وفاة الطفل سيف الزن، والبالغ من العمر عامين، يوم الجمعة الماضي، غضباً كبيراً بين الأوساط الأردنية، إثر إصابته بطلق ناري طائش في منطقة الرأس أحدث جرحا قطعيا نازفا تسبب بوفاته لاحقاً.

مصدر أمني قال إن الطفل أصيب بطلق ناري مجهول المصدر في منطقة المامونية الوسطى في مأدبا في بداية القضية، حيث كان الطفل يلعب مع أقرانه في فناء منزله مما أدى إلى إصابته ونقله المستشفى وما لبث أن فارق الحياة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد، عامر السرطاوي، إنّ فريق التحقيق من إدارة البحث الجنائي وشرطة مادبا والمكلف بمتابعة الحادث، تمكن وبوقت قياسي من إنهاء التحقيقات والوصول لمطلق النار وإلقاء القبض عليه وضبط السلاح المستخدم.

وفي التفاصيل، فقد أُسعف يوم الخميس الماضي للمستشفى في مدينة مادبا طفل من مواليد عام 2022 إثر سقوطه داخل فناء منزله، إذ تبين بعد الكشف عنه إصابته برصاصة في منطقة الرأس وما لبث أنْ فارق الحياة. وتشكل فريق تحقيقي خاص من إدارة البحث الجنائي ومديرية شرطة محافظة مادبا والمختبر الجنائي لمتابعة التحقيق في القضية والوصول لمطلق العيارات النارية في الهواء